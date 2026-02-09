Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, ara transfer döneminde sürpriz bir hamleye imza atarak Bayern Münih'ten eski oyuncusu Sacha Boey'u kiralık olarak renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı yönetim, Alman ekibine kiralama bedeli olarak 500 bin avro ödeme yaparken, anlaşmada 15 milyon avroluk zorunlu olmayan satın alma opsiyonu da yer aldı. Devre arası transfer döneminde Noa Lang, Yaser Asprilla ve Renato Nhaga'nın ardından takıma katılan dördüncü isim olan Fransız sağ bekin gelişi, kadro mühendisliğinde değişikliğe neden oldu. Özellikle sezon başında Monaco'dan büyük umutlarla transfer edilen Wilfried Singo'nun durumu merak konusu haline geldi.

OKAN BURUK'TAN 6 NUMARA FORMÜLÜ

Teknik Direktör Okan Buruk'un, Sacha Boey transferine onay verirken kafasındaki oyun planını değiştirdiği öğrenildi. Sağ bek pozisyonunu Boey'a emanet etmeyi planlayan tecrübeli teknik adamın, sakatlığını atlatan Wilfried Singo'yu orta sahada değerlendirmeyi düşündüğü belirtildi.

Buruk'un, fizik gücü ve ikili mücadelelerdeki üstünlüğü ile bilinen Singo'yu, orta sahanın direncini artırmak amacıyla 6 numara pozisyonunda deneyeceği ifade edildi. İstanbulspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında uzun bir aradan sonra sahaya çıkan oyuncu için Buruk, 'Yeni transfer gibi' ifadesini kullanmıştı.

WILFRIED SINGO SAKAT MI? WILFRIED SINGO SAKATLANDI MI?

Sarı-kırmızılı camiada Singo ile ilgili en çok tartışılan konulardan biri de oyuncunun sakatlık geçmişi oldu. Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Fildişi Sahilli futbolcunun 'kronik sakat' olduğu yönündeki iddiaları sert bir dille yalanladı.

İnce, oyuncunun durumuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

'Bütün MR tetkikleri ortada. Büyük bir yalan. İlk sakatlığı, kas sakatlığıydı. Normalde aynı kas sakatlığını Lemina ve Victor da yaşadı, onlar o sürelerde döndü. Singo'nun ikinci sakatlığının ilkiyle hiçbir ilgisi yok. Şu an yaşanan durum arka adaleyi yerinde tutan tendonda. İşin içine tendon girdiği zaman risk alabilirsiniz ancak daha büyük bir soruna yol açabilir. Singo sakat alınmadı. Oyuncu 37-38 kilometre gibi yüksek hızlara çıkıyor. Bu hızdayken bir sorun yaşamamak adına gün gün gidiyoruz.'

MALİYET TARTIŞMALARI VE PERFORMANS VERİLERİ

Sezon başında Monaco'dan 30 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edildiği belirtilen Singo'nun, 5 yıllık sözleşme ve yıllık ücretleriyle birlikte toplam maliyetinin 55 milyon avroyu bulduğu kamuoyuna yansımıştı.

Yüksek maliyetine karşın yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 20 resmi maçı kaçıran 25 yaşındaki futbolcu, bugüne kadar Galatasaray formasıyla sadece 11 resmi maçta görev alabildi. 598 dakika sahada kalan Singo, 1 asistlik katkı sağladı.

RIDVAN DİLMEN'DEN İLK 11 TAHMİNİ

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen ise Wilfried Singo'nun sahalara dönüşüyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Dilmen, Galatasaray'ın Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmada Singo'nun sahada olacağını öngördü.

Dilmen, Sports Digitale ekranlarında yaptığı yorumda, 'Singo geliyor yavaş yavaş. Ben önümüzdeki hafta yüzde 100 oynayacağını düşünüyorum. Yani banko oynayacak o. Ya Abdülkerim ya Sanchez oynamayacak' ifadelerini kullandı.

Dilmen ayrıca forvet hattı için 'Önde de ilk 11'de Icardi'nin oynayacağına adım kadar eminim. Ben Galatasaray'ın Eyüpspor maçında çift santrfor oynayacaklarını düşünüyorum' değerlendirmesini yaptı.