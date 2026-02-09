Son Mühür- Mehmet Our'un ardından All Star'da yer alan ikinci Türk basketbolcu gururunu yaşayan Alperen Şengün, bu sezonun kadrosuna sürpriz bir şekilde katılamamıştı.

Batı Konferansı'nda çok daha iyi istatistikleri olmasına rağmen Oklahoma City Thunder'dan Chet Holmgren'in tercih edilmesi hem Türkiye'de hem de ABD'de basketbolseverleri kızdıran bir gelişme olmuştu.



Son dönemde Houston Rockets'da koç Udoko'yla sorun yaşadığı öne sürülen Alperen Şengün son Oklahoma maçına damga vuran performansının ardından bir kez daha Al Star'ın parçası olmayı başardı.



SGA'nın sakatlığı fırsat oldu...



Alperen, Oklahoma City Thunder'ın yıldızı Shai Gilgeous-Alexander'ın karın sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkması üzerine NBA Komiseri Adam Silver tarafından 2026 NBA All Star maçına replacement (yedek olarak eklenen) oyuncu olarak seçildi.

Alperen Şengün bu sezon oynadığı 44 karşılaşmada ortalama 20.8 sayı, 9.4 ribaund, 6.3 asist yapma başarısı göstermişti.

