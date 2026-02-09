Son Mühür - TFF 1. Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren Amedspor, son maçında deplasmanda Pendikspor’u 2-0 mağlup ederek liderliğini korudu. Bu sonuçla Amedspor, 24 maç sonunda 49 puana ulaştı. Zirvede yer alan kadronun önemli isimlerinden Mbaye Diagne ise gol sayısını 20’ye yükselterek gol krallığı yarışında da liderliğini sürdürdü.

''Maşallah… Artık her maç bir final.”

Mbaye Diagne’nin maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede viral olurken, Amedspor camiasında büyük yankı uyandırdı.

Diagne, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Verilen sözler tutulmak içindir. Amedspor’dan beni arayıp ‘Süper Lig’i hedefliyoruz’ dedikleri günü çok iyi hatırlıyorum. Beş gün düşündüm ve ‘Evet, şampiyon olmak için geliyorum’ dedim. Kolay olmayacağını biliyorum ama takım arkadaşlarıma güveniyorum. Her maç bir final. İçeride de dışarıda da kazanmalıyız. Henüz bitmedi, böyle devam etmeliyiz.

Mbaye Diagne’nin paylaşımına yoğun ilgi gösteren Amedspor taraftarları, gönderiye beğeni yağdırdı.