Aydın’ın Efeler ilçesinde, 80 yaşlarındaki bir çift, oğulları tarafından evlerinde ölü bulundu. Olay, Meşrutiyet Mahallesi Kültür Caddesi üzerindeki müstakil dubleks evde saat 17.00 civarında meydana geldi.

Oğlu evde kanlar içinde buldu

Edinilen bilgilere göre, doktor olan Ahmet Çakaloğlu, uzun süredir iletişim kuramadığı anne ve babasını kontrol etmek için eve gitti. Çakaloğlu, eve girdiğinde Turgut (80) ve Nuran Çakaloğlu’nu kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çakaloğlu çiftinin çeşitli yerlerinden bıçaklanarak hayatlarını kaybettiklerini tespit etti. Çiftin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Komşular gece kavga sesleri duyduğunu iddia etti

Olayla ilgili bilgisine başvurulan komşular, gece saatlerinde evden kavga sesleri geldiğini duyduklarını belirtti. Kesin ölüm nedenleri yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı geniş çaplı şekilde sürdürüyor.