Son Mühür - İtalya Serie A’da Juventus, sahasında Lazio karşısında 2-0 geriye düştüğü mücadelede 90+6’da bulduğu golle beraberliği kurtardı ve Galatasaray maçı öncesi kritik bir puan elde etti.

Juve 2. yarıda döndü

İtalya Serie A’nın 24. haftasında, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden Juventus, sahasında Lazio’yu konuk etti. Allianz Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Juventus, ilk yarının son bölümünde yediği gollerle soyunma odasına 2-0 geride gitti.

Konuk ekip Lazio, 45. dakikada Pedro ve ikinci yarının hemen başında, 47. dakikada Gustav Isaksen’in golleriyle önemli bir avantaj elde etti. Juventus, 59. dakikada Weston McKennie’nin golüyle yeniden oyuna tutundu. Siyah-beyazlılar baskısını maç sonuna kadar sürdürürken, 90+6. dakikada Pierre Kalulu’nun golüyle skoru 2-2’ye taşıdı.

Kenan Yıldız 90 dakika forma giydi

Kenan Yıldız, Juventus formasıyla mücadeleye ilk 11’de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu, karşılaşma boyunca sergilediği tempolu performansla dikkat çekti.

Seria A'da son durum

Bu sonucun ardından Juventus puanını 46’ya, Lazio ise 33’e yükseltti. Serie A’da gelecek hafta Juventus, deplasmanda Inter ile karşılaşacak. Lazio ise sahasında Atalanta’yı konuk edecek.