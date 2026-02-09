Trendyol Süper Lig'de sezonun en kritik karşılaşmalarından biri için heyecan dorukta. Süper Lig'de ekiplerin şampiyonluk mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Fenerbahçe, 46 puanla ligde 2. sırada yer alırken, Trabzonspor ise 45 puanla 3. sırada bulunuyor. İki takımın 22. haftada oynayacağı derbi, şampiyonluk yarışı açısından kritik öneme sahip. Peki Trabzonspor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı mı, fiyatları ne kadar?

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Bordo-mavili taraftarlar, Atatürk Alanı'ndaki bilet satış noktası önünde yoğunluk oluşturdu.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, 14 Şubat Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü Trabzon'da, Papara Park Stadyumu'nda oynanacak.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ne kadar?

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:

VIP Platinum-B: 20 bin TL

VIP Platinum A/C: 15 bin TL

VIP Gold: 12 bin 500 TL

VIP Silver: 10 bin TL

Batı Tribünler: 4 bin 250 TL

Doğu Tribünler: 3 bin 750 TL

Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü: 2 bin 250 TL

Güney-Kuzey Kale Arkası: bin 750 TL

Trabzonspor-Fenerbahçe maç biletleri arasında en uygun fiyatlı seçenek Güney-Kuzey kale arkası tribünleri olurken, en yüksek fiyatlı biletler VIP Platinum kategorisinde yer aldı.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı biletleri nereden alınır?

Bordo-mavili kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, bilet satışları saat 13.00 itibarıyla başladı. Derbiyi tribünden izlemek isteyen taraftarların, yoğun talep nedeniyle erken hareket etmesi gerekiyor.

Biletler Trabzonspor'un resmi kanalları ve PassoLig üzerinden satın alınabiliyor.

Fenerbahçe taraftarı maça gidebilecek mi?

Misafir Tribün bilet satışı, İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında alınacak karar doğrultusunda yapılacak. Kararın ardından deplasman tribünüyle ilgili detayların ayrıca duyurulacağı ifade edildi.

Bu fiyatlandırmayla birlikte Trabzonspor-Fenerbahçe maçı, sezonun en yüksek bilet bedeline sahip karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor.