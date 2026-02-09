Çaykur Rizespor Kulübü, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray ile oynadığı maçta verilen hakem kararlarına tepki gösterdi. Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Özdoğan, iptal edilen gol ve maç boyunca yaşanan tartışmalı pozisyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tartışmalı gol ve hakem kararları

Özdoğan, 60. dakikada Ali Sowe’un attığı golün ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayılmasının spor kamuoyunda ciddi soru işaretleri yarattığını belirtti. “Maçın başından itibaren bazı kararlar, oyunun yönetimine dair endişeleri artırdı. 2. dakikada verilen sarı kart ve 19. dakikada lehimize verilmeyen faul pozisyonu, daha sonra rakip takımın golle sonuçlanan atağını etkiledi. Ayrıca pozisyonun içerisindeki oyuncunun net ofsaytta olmasına rağmen oyun hızla başlatıldı, bu da şaşkınlık yarattı” ifadelerini kullandı.

Devam kararları ve penaltı ihlalleri

Maç boyunca yaşanan diğer tartışmalı pozisyonlara da değinen Özdoğan, 42. dakikada rakip oyuncunun kolunun topa değmesi sonucunda yön değiştiren topa devam kararı verilmesine dikkat çekti. Özdoğan, “Benzer pozisyonlarda defalarca penaltı kararı verildiği biliniyor, ancak bu maçta lehimize karar çıkmadı” dedi.

VAR uygulamasına eleştiri

Özdoğan, VAR’dan dönen gol hakkında şunları söyledi: “60. dakikada bulduğumuz gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Kararın saniyeler içinde verilmesine rağmen pozisyonun incelenmesi ve ekrana getirilmesi yaklaşık 7 dakika sürdü. Rakibin önde olan ayağı ile topa temas anındaki örtüşmeme, kamuoyunun takdirine bırakılıyor. Daha önce Gaziantep - Çaykur Rizespor maçında VAR görevini yürüten aynı kişinin bugün yeniden görev alması dikkat çekici.”

Özdoğan açıklamasını, “Çaykur Rizespor camiası, şahsi husumetlerin bedelini ödemeye devam ediyor” sözleriyle tamamladı.