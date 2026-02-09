Son Mühür - Bir dönem Fenerbahçe formasıyla Süper Lig’de iz bırakan Emmanuel Emenike, futbol kariyerinin ardından ülkesinde dikkat çeken bir projeyi hayata geçirdi. Emenike, Nijerya’da kendi adını taşıyan özel bir hastane açtı.

Kendi adını taşıyan hastane açtı

Nijerya’da hizmete giren Emenike Hospital, modern sağlık hizmetleri sunma hedefiyle faaliyetlerine başladı. Özel hastanenin, bölgenin sağlık altyapısını güçlendirmesi ve yerel halkın nitelikli sağlık hizmetlerine erişimini artırması amaçlanıyor. Futbol kariyerinde elde ettiği başarıların ardından farklı alanlara yönelen Emmanuel Emenike, sağlık sektörüne yaptığı bu yatırımla ülkesinde dikkat çeken bir sosyal sorumluluk adımına imza attı.