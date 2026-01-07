Son Mühür- Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların sohbetlerde paylaştığı içerikleri daha etkin yönetebilmesi için kaybolan mesaj özelliğini geliştirmeye hazırlanıyor. Uygulamanın test sürümünde ortaya çıkan yeni ayarla birlikte, kısa süreli paylaşımlar için 1 saat ve 12 saatlik otomatik silme seçenekleri kullanıma sunulacak.

Kısa süreli silme seçenekleri test ediliyor

Test aşamasındaki yeni ayara göre kullanıcılar, mesajların gönderimden itibaren yalnızca 1 saat içinde otomatik olarak silinmesini tercih edebilecek. Mevcut “Varsayılan mesaj süresi” ayarında bulunan 24 saat, 7 gün ve 90 gün seçeneklerine ek olarak, daha kısa süreler de eklenecek.

Yeni ayar sadece yeni sohbetlerde geçerli

WhatsApp tarafından yapılan düzenleme, yalnızca yeni başlatılan bireysel sohbetler için geçerli olacak. Mevcut sohbetlerdeki mesajlar bu değişiklikten etkilenmeyecek. Amaç, kullanıcıların mesaj geçmişinde gereksiz birikimin önüne geçmek olarak açıklandı.

Resmi açıklama henüz gelmedi

Özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı konusunda WhatsApp’tan resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak test sürümünde görülen yenilik, uygulamanın gizlilik odaklı özelliklerini genişletme yönündeki çalışmalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.