Son Mühür - Borsa İstanbul’da bir şirketin hisselerinde yapay fiyat dalgalanmaları oluşturdukları tespit edilen şüpheliler hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Savcılık soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde operasyon başlattı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporları doğrultusunda İstanbul, Ankara, Gaziantep, Burdur, Aydın ve Adana’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, piyasa dolandırıcılığı suçlamasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı.

Yapay fiyat hareketleri

SPK raporlarına göre, bazı hisselerde sosyal medya üzerinden spekülasyon yaparak yapay fiyat hareketleri oluşturdukları iddia edilen 15 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin ilerleyen saatlerde başlayacağı öğrenilirken, soruşturma kapsamında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “bilgiye dayalı piyasa dolandırıcılığı” suçlarının tespit edildiği bildirildi.