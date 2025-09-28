Son Mühür- West Ham United, Premier Lig'de kötü bir sezon başlangıcının ardından Cumartesi günü görevine son verilen Graham Potter'ın yerine, eski Nottingham Forest teknik direktörü Nuno Espirito Santo'yu üç yıllık sözleşmeyle baş antrenör olarak atadı .



En son Nottingham'ı çalıştırmıştı...

Portekizli Espirito Santo, son iki yıldır Nottingham Forest'ı çalıştırıyordu ancak bu ay, kulübün sahibi Evangelos Marinakis ile ilişkisinin bozulduğunu kabul etmesinin ardından görevine son verildi.

51 yaşındaki Portekizli teknik direktör Nuno Espirito Santo, 2017'de Wolverhampton Wanderers'i Chmapionships'tan Premier Lig'e yükseltmişti.

Santo kariyerinde Tottenham Hotspur'u ve Nottingham Forest'u çalıştırmıştı.