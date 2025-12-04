Son Mühür - Galatasaray cephesinde, Fenerbahçe ile 1-1 berabere biten derbinin yarattığı öfke devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, hakem Yasin Kol’a tepkisini sürdürürken, Başkan Dursun Özbek ve ekibi Riva’da yaptığı görüşmede, Yasin Kol’un bir daha Galatasaray maçını yönetmesini istemediklerini iletti. Kadıköy’de verilen ve verilmeyen kararlar nedeniyle büyük tepki gösteren Galatasaray camiası, spor yorumcusu Ahmet Çakar’ın açıklamalarıyla tartışmaların daha da alevlendiğini belirtti. Sarı-kırmızılılar, derbide skandal olarak nitelendirdikleri kararlar yüzünden galibiyeti kaçırdıklarını savundu; Kadıköy’den lider olarak dönmelerine rağmen, hakem Yasin Kol’un yönetimi büyük eleştiri topladı.

Yasin Kol'a için sert sözler

A Spor YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Ahmet Çakar, hakem Yasin Kol’un derbi yönetimini sert biçimde eleştirerek gündemi sarsacak bir iddiada bulundu. Çakar, "Yasin Kol, ikinci yarıda ‘Aman Fenerbahçe kaybetmesin’ diye düşündü. Açık söylüyorum. Ben bunu bir hakem olarak hissederim. Sonuca etkili hataları var. Özellikle ikinci yarıda verilen ve verilmeyen fauller, verilen ve verilmeyen kartlarda Galatasaray’ın aleyhine davrandı" sözleriyle yeni bir tartışmayı başlattı.

TFF karar verecek

Derbinin ardından Riva’ya giden Dursun Özbek ve yönetimi, Hacıosmanoğlu’ndan gelecek kararı bekliyor. Sarı-Kırmızılılar, Yasin Kol’un hakemliğinin sona erdirilmesi için Hacıosmanoğlu’na resmi talepte bulunmuştu. Şimdi gözler, TFF’den çıkacak Yasin Kol kararına çevrildi.