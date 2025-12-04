Son Mühür - Futbol kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktörlüğe hızlı bir geçiş yapan Filipe Luis, Flamengo’da adeta unutulmaz bir yıl geçirdi. Önce U17 ve U19 takımlarını çalıştıran Luis, geçen yıl A Takım’ın başına getirildi ve kısa sürede önemli başarılara imza attı.
5 kupa kazandı
40 yaşındaki genç teknik direktör, Flamengo ile geçirdiği sadece bir yıl içinde beş kupa kazanarak büyük ses getirdi.
Kulübün elde ettiği kupalar ise şöyle sıralanıyor:
- Copa Libertadores
- Brezilya Ligi
- Brezilya Kupası
- Brezilya Süper Kupası
- Campeao Carioca
Sosyal medyada tebrikler havada uçuştu
Başarı haberinin ardından sosyal medyada adeta bir sevgi seli oluştu. Taraftarlar, Filipe Luis’in futbolculuktan teknik direktörlüğe uzanan kariyerini öven paylaşımlarda bulunarak:
"Bir efsane daha doğuyor",
"Futbolu bıraktı ama sahayı bırakmadı",
"Bu başarı gözlerimizi doldurdu"