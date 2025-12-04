Son Mühür - Futbol kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktörlüğe hızlı bir geçiş yapan Filipe Luis, Flamengo’da adeta unutulmaz bir yıl geçirdi. Önce U17 ve U19 takımlarını çalıştıran Luis, geçen yıl A Takım’ın başına getirildi ve kısa sürede önemli başarılara imza attı.

5 kupa kazandı

40 yaşındaki genç teknik direktör, Flamengo ile geçirdiği sadece bir yıl içinde beş kupa kazanarak büyük ses getirdi.

Kulübün elde ettiği kupalar ise şöyle sıralanıyor: Copa Libertadores

Brezilya Ligi

Brezilya Kupası

Brezilya Süper Kupası

Campeao Carioca Sosyal medyada tebrikler havada uçuştu Başarı haberinin ardından sosyal medyada adeta bir sevgi seli oluştu. Taraftarlar, Filipe Luis’in futbolculuktan teknik direktörlüğe uzanan kariyerini öven paylaşımlarda bulunarak: "Bir efsane daha doğuyor", "Futbolu bıraktı ama sahayı bırakmadı", "Bu başarı gözlerimizi doldurdu"