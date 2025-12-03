Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, kadın çalışanların doğum sonrası sürecini desteklemek ve anne–bebek sağlığını korumak amacıyla Türkiye’de örnek niteliğinde bir sosyal politika kararına imza attı. Başkanın talimatıyla, belediyede görev yapan kadın personelin doğum sonrası ücretli izin süresi 8 haftadan 24 haftaya, yani 6 aya çıkarıldı.

Mevcut mevzuattaki 8 haftalık sürenin yetersizliğine dikkat çeken Köksal Aras, bu düzenlemenin hem bilimsel hem de insani bir ihtiyaç olduğunu belirterek, “Bir annenin ilk aylardaki desteği, bir bebeğin tüm yaşamını şekillendiriyor. Biz de bu bilimsel gerçeğe uygun bir adım atıyoruz.” dedi.

“Anne ve bebek için ilk 6 ay kritik”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve UNICEF’in bebeklerin ilk 6 ay yalnızca anne sütüyle beslenmesi yönündeki uyarılarını hatırlatan Köksal Aras, kararın bilimsel temellerine vurgu yaptı. Araştırmalara göre bebeklerin ilk 6 ay boyunca anneleriyle temas halinde olması:

Bedensel ve zihinsel gelişimi hızlandırıyor,

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor,

Duygusal bağlanmayı sağlıyor,

Anne sütü üretimini artırıyor.

Aynı zamanda annenin doğum sonrası iyileşme süreci bu dönemde tamamlandığı için izin süresinin uzatılması, anne sağlığı açısından da kritik önem taşıyor.

“Bu karar eşitlik ve toplumsal sorumluluk adımıdır”

Başkan Gonca Köksal Aras, düzenlemenin yalnızca bir izin artışı olmadığını, aynı zamanda sosyal belediyecilik anlayışının da güçlü bir göstergesi olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bir kadın belediye başkanı olarak annelerin yükünü hafifleten, çocuklarımızın geleceğini koruyan her düzenlemenin arkasında kararlılıkla duruyoruz. Bu karar bir eşitlik, sağlık ve toplumsal sorumluluk adımıdır. Kadın çalışanlarımızın bu süreçte iş baskısı ve kaygısı yaşamadan bebekleriyle bağ kurmalarını önemsiyoruz.”

Kadın dostu, çalışan odaklı yönetim modeli

Menteşe Belediyesi, aldığı bu kararla Türkiye’deki yerel yönetimlere örnek olacak nitelikte bir uygulama hayata geçirmiş oldu. Bilime dayalı, aileyi merkeze alan ve kadın dostu yönetim anlayışını bir kez daha ortaya koyan belediye, çalışan annelerin iş yaşamında daha güçlü yer almasını destekliyor.

Başkan Köksal Aras, uygulamanın önemini şu sözlerle özetledi:

“Biz Menteşe’de kadınların güçlendiği, çocukların güvende olduğu bir sosyal belediyecilik modeli inşa ediyoruz.”

Bebeklerin en kritik dönemine güvence

Yeni düzenleme sayesinde kadın çalışanlar, bebeklerinin yaşamındaki en kritik dönem olan ilk 6 ay boyunca çalışma kaygısı yaşamadan hem fiziksel hem de duygusal iyileşme sürecini tamamlayabilecek. Menteşe Belediyesi böylece anne–bebek sağlığını merkeze alan güçlü bir sosyal politika daha hayata geçirmiş oldu.