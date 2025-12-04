Son Mühür - 2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşaması heyecanı başlıyor. ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenleyeceği turnuvada grup kuraları yarın TSİ 20.00’de Washington’da gerçekleştirilecek. A Milli Futbol Takımı, play-off turunu geçerse Dünya Kupası’na katılacak ve bu kura sayesinde grup rakiplerini öğrenecek.

6 takım daha katılacak

Dünya Kupası tarihinde ilk kez 48 takımla oynanacak ve şu ana kadar 42 ülke katılım hakkı kazandı. Geriye kalan 6 ülke ise Avrupa Elemeleri play-off’ları ve kıtalararası play-off maçlarının ardından belli olacak. Türkiye, play-off yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya gelecek. Bu maçı kazanması durumunda, finalde Slovakya ile Kosova eşleşinin galibiyle deplasmanda mücadele ederek Dünya Kupası biletini kapmaya çalışacak.

2 milyon bilet satıldı

Dünya Kupası için şimdiden yaklaşık 2 milyon biletin satıldığı bildirildi. Statların programı ve maç saatleri ise kura çekiminin ardından cumartesi günü açıklanacak. Kuraya hangi ülkeler katılacak? Kura çekimine katılacak 42 ülke arasında birçok futbol devi bulunuyor. İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere, Brezilya, Almanya ve Hollanda gibi güçlü ekipler torbalara yerleştirildi. Türkiye ise play-off turunu geçmesi halinde 4. torbada yer alacak: Birinci Torba Kanada, Meksika, ABD, İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere, Brezilya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Almanya İkinci Torba Hırvatistan, Fas, Kolombiya, Uruguay, İsviçre, Japonya, Senegal, İran, Güney Kore, Ekvador, Avusturya, Avustralya Üçüncü Torba Norveç, Panama, Mısır, Cezayir, İskoçya, Paraguay, Tunus, Fildişi Sahili, Özbekistan, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika Dördüncü Torba (Türkiye'nin torbası) Ürdün, Yeşil Burun Adaları, Gana, Curaçao, Haiti, Yeni Zelanda, Avrupa Play-Off A, B, C ve D galipleri, FIFA kıtalararası play-off kazananları Türkiye'nin yer aldığı Play-Off C yolu, şu eşleşmelerden oluşuyor: Türkiye – Romanya / Slovakya – Kosova