Son Mühür- Fenerbahçe’den sezon başında yaklaşık 30 milyon euro bonservis bedeliyle Brighton’a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig’de sergilediği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun önemli bir bölümünü sakatlığı nedeniyle kaçıran milli futbolcu, bu yıl sahalara güçlü bir dönüş yaptı.

Nottingham Forest maçında öne çıktı

Premier Lig’in 13. haftasında Brighton’ın Nottingham Forest’ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada ilk 11’de sahaya çıkan Kadıoğlu, hem savunmadaki disiplini hem de oyuna yaptığı katkıyla ön plana çıktı. Gösterdiği performans, kendisine bir kez daha “maçın adamı” unvanını kazandırdı. Böylelikle milli futbolcu, Tottenham ve Everton karşılaşmalarının ardından üst üste üçüncü kez bu ödüle layık görüldü.

İngiliz basınından övgü dolu yorumlar

İngiliz spor basını, Ferdi Kadıoğlu’nun sezon başından bu yana ortaya koyduğu istikrarı ön plana çıkardı. Yapılan değerlendirmelerde, özellikle şu unsurlar öne çıkarıldı:

Savunma hattındaki güven verici duruşu

Hücuma destek sağlayan bindirmeleri

Oyun bilgisi ve saha içi pozisyon alma becerisi

Bazı yayın organları, Kadıoğlu’nun Brighton kadrosu içinde en istikrarlı isimler arasında yer aldığını vurguladı.

Sezon istatistikleri

26 yaşındaki milli sol bek, Brighton formasıyla bu sezon şu ana kadar:

16 resmi maçta görev aldı

13 karşılaşmaya ilk 11’de başladı

Toplam 1183 dakika sahada kaldı

Henüz gol ya da asist katkısı üretmese de, savunmadaki performansı ve oyun içindeki rolüyle teknik heyetin en fazla güvendiği isimlerden biri olarak gösteriliyor.