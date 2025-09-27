Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Trabzonspor’u konuk etti. Nefesleri kesen maçta bordo-mavililer deplasmandan 4-3 galip ayrıldı.

KARAGÜMRÜK’ÜN GOLLERİ VE SIKI TAKİBİ

İlk yarıda tempo yüksekti.

20. dakikada Felipe Augusto’nun pasında Wagner Pina, ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşla 0-1’lik üstünlüğü getirdi. 28’de Sam Larsson’un asistinde Tiago Çukur fileleri sarstı: 1-1. 35’te Wagner Pina’nın ortasında Paul Onuachu’nın vole golüyle 1-2. Devrenin uzatma dakikalarında verilen penaltıyı Onuachu soğukkanlılıkla gole çevirerek skoru 1-3 yaptı.

TRABZONSPOR ETKİLİ SAVUNMA VE FOFANA RÜZGARI

İkinci yarıda Karagümrük’in baskısı arttı, özellikle oyunun son anlarında etkili hamleleriyle skoru zorladılar.

90+1’de Berkay Özcan’ın asistiyle Fofana kaleyi buldu: 2-3. 90+2’de Arif Boşluk’un hatalı pasında tekrar topu kapan Fofana, savunmayı geçip fileleri havalandırdı: 3-4.

TRABZONSPOR CEPHESİ: ONUACHU VE SİKAN ETKİLİ

Trabzonspor’da maçın yıldızı Paul Onuachu, 2 gol + 1 asistle takımına büyük katkı sağladı.

Ayrıca Danylo Sikan, 88. dakikada attığı golle farkı ortaya koyan isim oldu.

POZİSYONA POZİSYON, HAKEM KARARLARI

Karagümrük batarya hâline gelmiş bazı fırsatlarda kaleciyi geçemedi, savunma arkasına sarkan toplarda rakibin ağır basan hücum tercihleri göze çarptı.

Hakem Mehmet Türkmen yönetiminde maçta çok sayıda yoğun mücadele vardı, ama özellikle kritik anlarda Fofana’nın 90+2’de kaydettiği gol maçın kırılma noktası oldu.

SONUÇ & DEĞERLENDİRME

Trabzonspor, deplasmanda zor şartlarda kazanarak moral buldu. Karagümrük için maç boyunca yakalanan fırsatlar değerlendirilse de üstünlük geç gelmiş oldu.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 16’ya çıkarırken, Karagümrük ne yazık ki evinde üzgün ayrıldı.