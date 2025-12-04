Son Mühür - Beşiktaş’tan ayrılmak istediğini belirten ve ardından sakatlandığını öne sürerek antrenmanlara katılmayan Portekizli yıldız Rafa Silva’dan sevindirici haber geldi. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig’deki Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürürken, uzun bir aranın ardından Rafa Silva da takımla birlikte antrenmana katıldı. Önceki gün, eksiklerini kapatmak için takımdan ayrı olarak sahada özel antrenör eşliğinde çalışmış olan Silva, bugün tam kadro yapılan idmanda yer aldı.

Sergen Yalçın karar verecek

Rafa Silva’nın sahaya çıkıp çıkmayacağı veya ne zaman forma giyeceğine teknik direktör Sergen Yalçın karar verecek. Portekizli oyuncu, fiziksel ve mental olarak hazır görülürse maça dahil edilecek. Beşiktaş’ta sergilediği performansla takdir toplayan Rafa Silva, bu sezon 16 maçta görev aldı; 5 gol atıp 3 asist yaptı. Geçen sezon ise 49 karşılaşmada 18 gol kaydederken, 12 de asist yapmıştı.