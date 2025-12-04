Son Mühür- Victor Nelsson’un Galatasaray’dan satın alma opsiyonuyla Hellas Verona’ya kiralanmasının ardından Serie A’da yaşadıkları, oyuncunun ve kulübünün geleceğini belirsizliğe sürüklüyor. İtalyan ekibinin ligdeki kötü performansı, 8 milyon euroluk opsiyonun kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin soru işaretlerini artırıyor.

Verona’da kayıp sezon başlangıcı

Hellas Verona, Serie A’da geride kalan 13 haftalık süreçte henüz galibiyetle tanışamadı. Toplamda sadece 6 puan toplayabilen ekip, ligin son basamaklarında yer alıyor. Küme düşme hattından çıkmakta zorlanan Verona, sezonun en formsuz takımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Nelsson düzenli oynuyor, sonuç gelmiyor

Danimarkalı savunmacı, takımının formsuz grafiğine rağmen düzenli forma şansı buluyor. Verona formasıyla ligde 13 karşılaşmada görev alan Nelsson, bireysel performans açısından istikrarlı bir görüntü sergilese de takımının aldığı sonuçlar hayal kırıklığı yaratıyor.

“Geri dönmeyeceğim” açıklaması

Nelsson, milli maç arasında yaptığı röportajda geleceğiyle ilgili net ifadeler kullanmış ve “Bu yaz ne olacağını göreceğiz ama geleceğimin Galatasaray’da olmadığını biliyorum. Geri dönmeyeceğim” sözleriyle sarı-kırmızılı kulübe dönüş ihtimalini dışlamıştı.

Satın alma opsiyonu risk altında

Hellas Verona’nın küme düşme ihtimalinin güçlenmesi, Nelsson’un sözleşmesindeki 8 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kullanılmasını da zora sokuyor. Kulübün Serie A’dan düşmesi halinde, bu bedeli karşılamasının oldukça güç olacağı değerlendiriliyor.

Sezonun kalan haftalarında Verona’nın ligde kalma mücadelesi ve Nelsson’un performansı, hem oyuncunun kariyer planlaması hem de transfer sürecinin kaderini belirleyecek temel unsurlar olarak öne çıkıyor.