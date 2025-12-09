Liverpool’un Leeds United karşısında 3-3 berabere kaldığı maç sonrası Mohamed Salah’ın yedek kalmasına tepki göstererek ayrılık sinyali vermesi, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Manchester United efsanesi Wayne Rooney, BBC’ye yaptığı açıklamada Salah’ın sözlerini sert bir dille eleştirdi.

Salah’ın “Otobüsün altına atılıyorum” sözleri tartışma yarattı

Liverpool’un 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldığı maçta Mohamed Salah’ın süre alamaması krizi büyüttü.

Mısırlı yıldız, karşılaşma sonrası:

“Beni otobüsün altına atmak istiyorlar.”

diyerek teknik direktör Arne Slot ve kulüp yönetimine yüklenmişti. Bu çıkış, Salah’ın takımdan ayrılmak istediği yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Rooney: “Salah, Liverpool’u otobüsün altına atıyor”

Manchester United’ın efsane ismi Wayne Rooney, Salah’ın açıklamalarını “hayal kırıklığı” olarak nitelendirdi. BBC’ye konuşan Rooney, yıldız oyuncuyu çok sert sözlerle eleştirdi:

“Salah, Liverpool’daki mirasını yok ediyor. Bunca yıl yaptıklarını bir kenara atması üzücü. Takım arkadaşlarından biri olsaydım, söylediklerinden dolayı mutlu olmazdım. Liverpool’un ona en çok ihtiyaç duyduğu dönemde bu açıklamaları yapması kabul edilemez.”

Rooney, Salah’ın eleştirilerinin kulübe zarar verdiğini ifade ederek şunu ekledi:

“Salah, söylediği sözlerle Liverpool’u otobüsün altına atıyor.”

“Geçmişte yaptıkların yerini garantilemez”

Rooney, büyük kulüplerde mücadele etmenin sürekli rekabet gerektirdiğini vurgulayarak Salah’ın tutumunu profesyonellikten uzak buldu:

“Takımdaki yerini geçmişte yaptıklarınla kazanamazsın.”

“Her gün yeniden savaşman gerekir.”

“Efsane olman, bugünkü performansını garanti etmez.”

Manchester United efsanesi, Salah’ın açıklamalarının soyunma odasını olumsuz etkileyebileceğini söyledi:

“Yeni oyuncular üzerinde kötü bir etki yaratıyor. Güven ortamını zedeliyor. Eminim birkaç hafta sonra söyledikleri için pişman olacak.”

“Slot, otoritesini koymalı”

Rooney, teknik direktör Arne Slot’un bu süreçte çok kritik bir karar vermesi gerektiğini belirtti:

“Slot’un otoritesini sağlamlaştırması lazım. Gerekirse Salah’ı maç kadrosuna almamalı. Bu davranışın kabul edilemez olduğunu göstermeli.”

Salah’ın Afrika Kupası nedeniyle takımdan ayrılma ihtimaline de gönderme yapan Rooney:

“AFCON’a gitmek istiyorsa gitsin ve sakinleşsin. Ben olsam onu şu an takımda tutmazdım. Bu kriz derhal çözülmeli.”

dedi.