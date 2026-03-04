Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup aşamasının son hafta maçlarıyla zirveye ulaştı. C Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, bu akşam kritik bir virajda Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Turnuvaya sahasında aldığı Beşiktaş mağlubiyetiyle başlayan sarı-lacivertli ekip, sonrasında oynadığı Beyoğlu Yeni Çarşı ve Erzurumspor FK maçlarını kazanarak gruptan çıkma umutlarını son haftaya taşıdı. Arama motorlarında sporseverlerin en çok araştırdığı tur ihtimalleri, bu akşam oynanacak 90 dakikanın ardından kesinlik kazanacak. İşte Fenerbahçe'nin çeyrek finale yükselmesi için gereken o matematiksel hesaplar...

FENERBAHÇE TÜRKİYE KUPASI'NDA NASIL TUR ATLAR?

C Grubu'nda an itibarıyla 6 puan ve +2 averajla 3. basamakta bulunan Fenerbahçe için en net ve garantili senaryo galibiyet. Sarı-lacivertliler, zorlu Gaziantep FK deplasmanından 3 puanla ayrılması halinde diğer maçların sonucuna bakmaksızın grubunu ilk iki sırada tamamlayacak ve adını doğrudan çeyrek finale yazdıracak.

FENERBAHÇE BERABERE KALIRSA ELENİR Mİ, İHTİMALLER NELER?

Fenerbahçe'nin sahadan beraberlikle ayrılması durumunda hesaplar oldukça karışıyor. Olası bir puan kaybında sarı-lacivertlilerin gözü kulağı gruptaki diğer maçlarda olacak. Beşiktaş - Çaykur Rizespor ve Beyoğlu Yeniçarşıspor - Kocaelispor karşılaşmalarından çıkacak sonuçlar, gruptaki sıralamayı doğrudan etkileyecek. Kocaelispor veya Rizespor'un alacağı iki farklı galibiyetler, Fenerbahçe'yi ilk üçün dışına itme tehlikesi taşıyor. Gol eşitliği durumunda ise deplasman golü ve kart sayıları gibi ince kriterler devreye girecek.

EN İYİ ÜÇÜNCÜLÜK İÇİN KİMLERİN PUAN KAYBETMESİ GEREKİYOR?

Beraberlik halinde Fenerbahçe'nin grubunu 3. sırada bitirmesi, tur atlaması için tek başına yeterli olmuyor. Çeyrek finale yükselebilmek için turnuvadaki 'en iyi iki üçüncü' takım arasına girmesi gereken sarı-lacivertliler, diğer gruplardaki rakiplerinin takılmasını bekleyecek. Güncel tabloda Alanyaspor ve Gençlerbirliği 7'şer puanla en iyi üçüncüler listesinde zirveyi paylaşıyor. Fenerbahçe'nin (6 puan) şansını sürdürebilmesi için şu sonuçların gelmesi şart:

Gençlerbirliği'nin deplasmanda Aliağa Futbol'a mağlup olması,

B Grubu'nda yer alan Iğdır FK'nın Bodrum FK karşısında puan kaybetmesi,

Eyüpspor'un sahasında Konyaspor'u ikiden fazla farkla yenmemesi.

FENERBAHÇE GAZİANTEP FK'YA YENİLİRSE KUPAYA VEDA EDECEK

Sarı-lacivertli ekip için en kötü senaryo ise sahadan puansız ayrılmak. Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ya mağlup olması halinde Ziraat Türkiye Kupası serüvenini noktalayacak. Bu ihtimalde gruptan çıkma veya en iyi üçüncü olma şansını matematiksel olarak tamamen yitirecek olan Fenerbahçe, turnuvaya grup aşamasında veda etmiş olacak.