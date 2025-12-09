MLS ekiplerinden Los Angeles FC’de forma giyen Heung-Min Son’a hamile olduğunu iddia ederek şantaj yapan 20’li yaşlardaki kadın, Güney Kore mahkemesi tarafından 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kadına destek olan 40 yaşındaki erkek sanık ise 2 yıl hapis aldı.

Hamilelik yalanıyla tehdit edildi

Güney Koreli futbol yıldızı Son Heung-Min’in adının karıştığı şantaj davasında yeni detaylar ortaya çıktı.

Kimliği açıklanmayan genç kadın, ünlü futbolcuya hamile olduğunu söyleyerek para talep etti. Ancak soruşturma ilerledikçe iddianın tamamen uydurma olduğu belirlendi.

Kadının bu yalan üzerinden Son’u tehdit ederek para koparmaya çalıştığı, savcılık tarafından doğrulandı.

200 bin dolar aldı, lüks harcamalara yöneldi

AFP’nin haberine göre genç kadın, bu süreçte Son’dan 200 bin dolar aldı.

Soruşturma dosyasında, kadının aldığı paraları:

Lüks markalı çantalar,

Tasarım kıyafetler,

Pahalı elektronik ürünler

gibi kişisel harcamalarda kullandığı kaydedildi.

Mahkeme, Son’un şöhretinden yararlanarak baskı kurmaya çalışan kadının bunu “planlı bir şantaj girişimi” kapsamında gerçekleştirdiğini belirtti.

İki sanık da suçlu bulundu

Soruşturmada kadına yardım eden ve tehdit sürecinde yanında yer aldığı belirlenen 40 yaşındaki erkek sanık da yargılandı.

Mahkemenin kararına göre:

Genç kadın: 4 yıl hapis,

Erkek sanık: 2 yıl hapis

cezasına çarptırıldı.

Savcılar ayrıca kadının hamile olmadığının kesin olarak belirlendiğini vurguladı.

Son Heung-Min sessizliğini koruyor

Uluslararası arenada hem Tottenham döneminde hem de MLS’teki performansıyla dikkat çeken Son Heung-Min’in, karar sonrası herhangi bir resmi açıklama yapmadığı bildirildi.

Yıldız futbolcunun avukatlarının davayı yakından takip ettiği, mahkeme kararının ardından değerlendirme yapılacağı belirtildi.