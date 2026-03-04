Son Mühür - Sakatlıklarla mücadele eden Fenerbahçe’de Marco Asensio ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekipte İspanyol yıldız, Türkiye Kupası’nda Gaziantep FK ile oynanacak maçın kadrosuna dahil edilmedi.

Dinlendirilecek

Fenerbahçe’de teknik ekip ve sağlık heyeti, ağrıları bulunan Marco Asensio’yu riske etmemek için özel bir karar aldı. Bu doğrultuda deneyimli futbolcunun, deplasmanda Gaziantep FK ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında dinlendirilmesine karar verildi. Marco Asensio’nun, Süper Lig’in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü oynanacak Samsunspor karşılaşmasında sahada olması bekleniyor.