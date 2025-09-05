KDC Sağlık Bakanı Samuel Roger Kamba, başkent Kinşasa’da düzenlediği basın toplantısında, Mweka’daki salgına ilişkin son durumu paylaştı. Kamba, Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi aracılığıyla müdahale koordinasyon mekanizmasının devreye alındığını ve hızlı müdahale ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini açıkladı.

Gözetim ve izolasyon önlemleri artırıldı

Salgının yayılmasını önlemek amacıyla gözetim faaliyetlerinin güçlendirildiğini belirten Kamba, izolasyon prosedürlerinin uygulanmaya başladığını ifade etti. Cenaze işlemlerinin ise diğer insanların güvenliğini sağlayacak şekilde yeniden düzenlendiğini vurguladı.