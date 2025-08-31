Son Mühür- ABD Başkanı Donald Trump’a Washington Temyiz Mahkemesi’nden hayal kırıklığı yaratacak bir karar geldi. Temyiz mahkemesi Trump'ın gümrük vergilerine karşı 7'ye karşı 4 oyla vergilerin yasa dışı olduğuna karar verdi.

Mahkeme, Trump yönetimine ABD Yüksek Mahkemesi'ne itirazda bulunma şansı vermek için tarifelerin 14 Ekim'e kadar yürürlükte kalmasına izin verdi.

İkinci başkanlık döneminde Trump, 2 Nisan tarihinden itibaren başta Çin, Kanada, Meksika, Avrupa Birliği, Hindistan, Rusya, Güney Kore ve Japonya olmak üzere yakın müttefikleri de dahil değişen oranlarda gümrük tarifesi uygulamasıyla baş başa bırakmıştı.

Truth Social’dan mesaj verdi...

Trump, "son derece taraflı" olarak nitelediği mahkemenin kararını kınayarak Truth Social'da şu paylaşımı yaptı: "Eğer bu tarifeler bir gün ortadan kalkarsa, bu ülke için tam bir felaket olur."

Trump, yine de bir geri dönüş olacağını öngördü ve gümrük vergilerinin "Yüksek Mahkeme'nin yardımıyla" ülkeye fayda sağlayacağını umduğunu söyledi.

Mahkemenin kararı, Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına uyguladığı tarifeler gibi diğer yasal yetkiler kapsamında çıkarılan tarifeleri etkilemiyor.