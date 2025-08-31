Son Mühür- Hamas’ın 7 Ekim saldırıları sonrası rehin aldığı isimlere yönelik askeri operasyonda iki rehinenin kalıntılarına ulaşıldığı açıklanmıştı.

Netanyahu'nun basın ofisi, kalıntıları bulunan rehinelerden birinin 28 yaşındaki Idan Shtvı olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, Gazze'de Hamas’ın elinde 48 rehinenin kaldığı ve bunlardan sadece 20'sinin hayatta olduğuna inanıldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Idan Shtivi, 7 Ekim 2023'te Nova müzik festivalinde başkalarını kurtarmak ve tahliye etmek için harekete geçtikten sonra Tel Gama bölgesinden kaçırılarak Hamas teröristleri tarafından vahşice öldürüldü. Öldüğünde 28 yaşındaydı" denildi.

Bir milyon insan eylemlere katılmıştı...

Netanyahu hükümetine saldırıları durdurması ve rehinelerin yaşamasına fırsat tanıması için bir milyona yakın İsrailli protesto için alanlarda toplanmıştı.

İsrail'in sayımlarına göre, Filistinli militan grup Hamas'ın Ekim 2023'te İsrail'in güneyindeki topluluklara düzenlediği saldırıda yaklaşık 1.200 kişi ölmüş ve 251 kişi rehin alınmıştı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ardından başlattığı askeri saldırıda çoğu kadın ve çocuk 63.000'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.