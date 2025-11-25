Son Mühür- ABD merkezli Warner Bros Discovery, medyada çıkan haberlerle ilgili resmi bir açıklama yaptı. Şirketin hukuk departmanı, konunun ciddi bir hukuki boyutu olmadığına dikkat çekerek, “Popüler kişiler üzerinden yapılan bu tür paylaşımlar doğal karşılanmakta, herhangi bir hukuki işlem uygulanmamaktadır” şeklinde bir açıklama yaptı.

Türkiye yetkilisi Nurhan Özer’den açıklama

Warner Bros’tan yapılan açıklamanın ardından, Türkiye’deki yetkili isim olan Halkla İlişkiler Müdürü Nurhan Özer, medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten bir e-posta gönderdi. Özer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kerem Aktürkoğlu hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak size yazıyorum. Konuyla ilgili olarak medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla ilgili durumu bilginize sunar, iyi çalışmalar dilerim.”

Fenerbahçe yıldızının gol sevinci gündemde

Fenerbahçe’nin başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu’nun Harry Potter temalı gol sevincinin gündeme gelmesinin ardından, bu sevinçle ilgili davalık olduğu iddiaları bir süre manşetlerden düşmemişti. Ancak Warner Bros’un açıklamaları, futbolseverleri ve medyayı rahatlatan bir gelişme oldu.