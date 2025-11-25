Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Trabzonspor’a 4-3 yenildi. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan zorlu karşılaşmanın ardından teknik direktör Nuri Şahin, maçın ve takımının performansına dair önemli açıklamalarda bulundu. Şahin, takımının 10 kişi kaldıktan sonra bile iyi mücadele ettiğini ve 10 kişiyle üç gol atmalarının kolay bir iş olmadığını belirtti.

"10 kişiyle 3 gol atmak kolay değil"

Şahin, maçın değerlendirmesini yaparken, "Trabzonspor’u tebrik ediyorum. Maçı ikiye bölmek gerek. Maça çok iyi başladık ancak şanssız bir pozisyon sonucu eksik kaldık. Ancak takımım, 10 kişiyle nasıl mücadele etmesi gerektiğini biliyordu. Elinden gelenin tamamını verdiler. 10 kişiyle 3 gol atmak, Trabzonspor gibi güçlü bir rakibe karşı kolay değil. Oyuncularımla gurur duyuyorum" dedi.

Şahin, takımının sergilediği performansı överken, “Bugün üzgün olsak da sabah uyandığımızda Başakşehir’in yeniden bir takım olduğunu hissedeceğiz. Bu mağlubiyetin ardından yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Hakem yönetimi ve futbolun kalitesi üzerine eleştiriler

Nuri Şahin, maçın hakem yönetimi hakkında da dikkat çeken açıklamalar yaptı. "Hakemler hakkında çok konuşmak istemiyorum ama derdim sadece futbolun kalitesidir. Bu seviyede hakemlerle işimiz çok zor. Bu durum sadece bizim için değil, her kulüp için geçerli. Bugün biz acısını çektik, ama bu konu kesinlikle ele alınması gereken bir konu. Ligimizde çok iyi futbolcular, takımlar ve kulüpler var fakat hakem seviyesinin aynı seviyede olduğunu söylemek zor" dedi.

Şahin, hakem yönetimini eleştirirken, “Başakşehir kulübü, futbolun güzelliği için uğraşan bir kulüp. Belki az kişiyiz ama çok iyi bir kulübüz. Bu zorlu dönemde hem kulübüm hem de takımımla gurur duyuyorum. Uzun vadede Başakşehir, yeniden yarışın içinde olacak” şeklinde konuştu.

Başakşehir’in geleceği için umutlu konuşmalar

Başakşehir’in bu sezonki zorlu sürecine rağmen Nuri Şahin, takımının geleceğiyle ilgili umutlu açıklamalar yaptı. Şahin, “Zor bir dönemden geçiyoruz, ancak gelecekte bu durumu aşacağımıza inanıyorum. Başakşehir, kısa vadede değil ama uzun vadede yeniden yarışa dahil olacak” ifadeleriyle kulübün geleceği hakkında iyimser bir bakış açısı sundu.