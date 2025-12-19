Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Beko, ilk dakikalarda savunma sertliğini ön plana çıkararak 5. dakikada 9-2’lik üstünlük kurdu. Ev sahibi ekip kısa sürede bulduğu seriyle dengeyi sağlasa da sarı-lacivertliler oyunun kontrolünü elinden bırakmadı.

İlk çeyrek Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle geçildi

Olimpia Milano’nun öne geçmesine izin vermeyen Fenerbahçe, ilk periyodun son bölümünde tempoyu yükseltti. Sarı-lacivertli ekip, savunmada verdiği doğru reaksiyonlarla ilk çeyreği 19-11 önde tamamladı.

İkinci periyotta fark çift hanelere çıktı

İkinci çeyreğe de etkili giren Fenerbahçe Beko, 14. dakikada farkı ilk kez çift hanelere taşıdı. Hücumda topu iyi paylaşan ve savunmada hataya izin vermeyen sarı-lacivertliler, Milano’nun geri dönüş denemelerine geçit vermedi ve devreye 40-32 üstün girdi.

Milano son anda farkı eritmeye çalıştı

Üçüncü çeyreğin büyük bölümünde skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, 26. dakikaya 9 sayı farkla girdi. Ev sahibi ekip çeyreğin son anlarında tempoyu artırarak farkı eritmeye çalıştı ve periyodun bitimine saniyeler kala farkı 1 sayıya kadar indirdi.

Son çeyrekte Fenerbahçe vitesi yükseltti

Son periyoda 7-0’lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, yeniden kontrolü tamamen eline aldı. Savunma sertliğini artıran ve hücumda doğru tercihler yapan sarı-lacivertliler, oyunun kalan bölümünde rakibinin öne geçmesine izin vermedi.

Milano’da net galibiyet

Karşılaşmanın son dakikalarında farkı açmayı başaran Fenerbahçe Beko, mücadeleden 87-72 galip ayrıldı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler EuroLeague’de 10. galibiyetini alırken, Olimpia Milano sezonun 8. yenilgisini yaşadı.

Galibiyetin mimarları Horton-Tucker ve Colson

Fenerbahçe Beko’da Horton-Tucker 23 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, kenardan oyuna giren Colson 20 sayılık katkısıyla galibiyette önemli rol oynadı. İtalyan ekibinde Brooks’un 18 sayılık performansı ise mağlubiyeti engellemeye yetmedi.