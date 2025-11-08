Son Mühür / Merve Turan - Televizyon yıldızı ve model Wanda Nara, sevgilisi Martin Migueles ile paylaştığı son karelerle sosyal medyada büyük ilgi gördü. Arjantin ve Avrupa arasında sık sık seyahat eden çiftin, birlikte geçirdikleri keyifli anlardan birini paylaştığı fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni topladı. Wanda Nara’nın paylaşımlarında, çiftin el ele gülümserken çekilmiş bir pozu özellikle dikkat çekti. Takipçileri bu kareye, “Elini bir an bile bırakmıyor” ve “Nara’nın en mutlu hali bu fotoğrafta” yorumlarıyla karşılık verdi.

Magazin gündeminden düşmüyor

Uzun süredir magazin gündeminden düşmeyen Nara, Mauro Icardi ile yaşadığı fırtınalı evliliğin ardından yeniden aşkı bulmuş görünüyor. Kısa süreli bir dönem şarkıcı L-Gante ile anılan Nara, son dönemde özel hayatında daha sakin ve dengeli bir dönem yaşıyor.

Doğal halleri dikkati çekiyor

Doğal haliyle dikkat çeken ünlü isim, Migueles ile paylaştığı yeni pozlarında samimi ve huzurlu bir enerji yansıtıyor. Takipçileri, “Mutluluk bu karelerde gizli” ve “Gerçek aşkı sonunda buldu” gibi yorumlarla Nara’ya destek verirken, çiftin ilişkisini artık gizleme gereği duymadığı da gözlerden kaçmadı.