Petek Dinçöz’den olay gönderme: “Aynı ligde değiliz”

Son Mühür / Merve Turan- Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, sosyal medyada yaptığı dikkat çekici paylaşımla yeniden gündeme oturdu. Kendine güvenen ifadeleriyle bilinen Dinçöz, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımda, “Benim sessizliğim bile olay oluyor. Kimseyle yarışmıyorum çünkü aynı ligde değilim” sözlerini kullandı.

Sosyal medyada beğeni yağdı

Uzun süredir sahne şovları, zarif tarzı ve kendine has duruşuyla adından söz ettiren Dinçöz’ün bu sözleri, takipçileri arasında kısa sürede geniş yankı buldu. Bir kesim sanatçının özgüvenini överken, bazı kullanıcılar ise paylaşımı “üstü kapalı bir gönderme” olarak yorumladı.

Yayınladığı her gönderiyle sosyal medyada konuşulan Dinçöz, bu paylaşımıyla da hem hayranlarından büyük destek aldı hem de merak uyandırdı. Şarkıcının kime veya neye atıfta bulunduğu yönündeki sorular ise yanıt bekliyor.