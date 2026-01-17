Son Mühür- İzmir’de Gediz Elektrik’in bitmeyen kesintileri Karabağlar ilçesi Umut Mahallesi’nde vatandaşları isyan noktasına getirdi. Yaklaşık üç haftadır süren elektrik kesintileri ve voltaj düşüklüğü nedeniyle defalarca şikâyette bulunan mahalle sakinleri, her seferinde “çalışma yapılıyor” yanıtıyla geçiştirildiklerini iddia ettiler.

Karabağlar ilçesi Limontepe Mahallesi'nde bazı sokaklar olmak üzere ve Umut Mahallesi 3854 ve 3850 sokaklarda yaşayan vatandaşlar, düzensiz ve voltaj düşüklüğü nedeniyle adeta karanlığa mahkûm edildiklerini belirtiyor. Özellikle çocuklu aileler büyük mağduriyet yaşarken, kesintilerin ne zaman sona ereceğine dair net bir açıklama yapılmaması tepkileri artırıyor.

MUM IŞIĞINDA YAŞAM!

13 Ocak 2025 akşamı yalnızca 2-3 saatliğine verilen elektriğin ardından yeniden kesinti yaşandığını aktaran mahalle sakinleri, sabah saatlerinde işe ve okula gitmek zorunda kalan vatandaşların büyük zorluk çektiğini ifade etti. Elektrik olmadığı için çocukların karanlıkta, mum ışığında hazırlanmak zorunda kaldığı belirtilirken, bu durumun hem güvenlik, hem de kış aylarında yaşanan soğuk günlerde evin içinde battaniye ve kabanlarla oturmak zorunda kaldıklarını ifade ettiler.

EŞYALAR ZARAR GÖRÜRSE SORUMLULUĞU KİM ALACAK?

Vatandaşlar, Gediz Elektrik’ten net bir yanıt alamadıklarını belirtirken, üç haftadır sürdüğü belirtilen çalışmalar nedeniyle yaşadıkları mağduriyete isyan etti. Mahalle halkı, yetkilileri göreve davet ederek voltaj düşüklüğü ve kesintiler nedeniyle evlerdeki beyaz eşyaların zarar görmesi halinde sorumluluğun kim tarafından üstlenileceğini sordu.