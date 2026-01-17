Son Mühür/ Osman Günden - ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından otobüs duraklarında kullanılmak üzere tasarlanan yeni çöp kovalarının montajına kent merkezinden başlandı. Çalışma kapsamında İzmir genelinde 3 bin 150 adet çöp kovasının üretimi ve duraklara yerleştirilmesi planlandı.

Pratik kullanım ve kolay bakım esas alındı

Pota tipi olarak tasarlanan çöp kovalarında çöp poşetlerinin kolay değiştirilebildiği belirtildi. Çöp kovalarında sigara izmaritleri için ayrı, diğer atıklar için ayrı bölümler yer aldı. Bu sayede durak çevrelerinde daha düzenli bir atık yönetimi hedeflendi.

Kent kimliğiyle uyumlu tasarım

Mavi-beyaz renklerde üretilen yeni çöp kovalarının, ESHOT’un nazar boncuklu otobüsleriyle görsel bütünlük oluşturacak şekilde tasarlandığı ifade edildi. Uygulamayla birlikte durak çevrelerinde hem işlevsel hem de kent kimliğiyle uyumlu bir görünüm amaçlandı.

Montaj süreci için 16 haftalık takvim

Yetkililer, haftada ortalama 200 çöp kovasının montajının planlandığını, çalışmanın yaklaşık 16 hafta içinde tamamlanmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Hedef temizlik, düzen ve kamusal saygı

Uygulama ile otobüs durakları çevresinde çevre kirliliğinin azaltılması, bekleme alanlarında daha düzenli bir kullanım sağlanması ve İzmir’in kamusal alanlarında vatandaşa saygıyı esas alan kent düzeninin güçlendirilmesi amaçlandı.