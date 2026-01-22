Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İsviçre Alpleri’ndeki Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu kapsamında yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı, küresel güvenlik dengeleri ve Avrupa’nın uluslararası rolüne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Avrupa küresel güç gibi davranmıyor”

Zelenskiy, Avrupa’nın uluslararası krizler karşısındaki tutumunu sert sözlerle eleştirerek, kıtanın ortak ve güçlü bir siyasi aktör gibi hareket edemediğini söyledi. Avrupa’nın mevcut durumunu “parçalanmış küçük ve orta güçlerden oluşan bir yapı” olarak tanımlayan Zelenskiy, kıtanın gerçek anlamda küresel bir güç olamadığını ifade etti.

ABD odağını değiştirirken Avrupa “kaybolmuş” durumda

Konuşmasında ABD’nin küresel gündeminin farklı başlıklara kaydığına dikkat çeken Zelenskiy, bu süreçte Avrupa’nın özgürlüklerin korunması konusunda belirleyici kararlar almakta zorlandığını dile getirdi. Zelenskiy, bazı Avrupalı liderlerin Donald Trump’ın tutumunu değiştirmeye çalıştığını ancak bunun gerçekçi olmadığını söyledi.

“Avrupa hâlâ siyasi güçten çok bir coğrafya”

Ukrayna lideri, Avrupa’nın hâlen güçlü bir siyasi aktör gibi değil, daha çok tarihsel ve kültürel bir alan gibi algılandığını belirtti. Zelenskiy, bu yaklaşımın küresel krizlerde Avrupa’nın etkisini sınırladığını savundu.

“Avrupa Grönland modunda kalıyor”

Zelenskiy, Avrupalı ülkelerin Ukrayna’daki savaş konusunda yeterince kararlı adımlar atmadığını öne sürerek, durumu ABD’nin Grönland’a yönelik tartışmalarıyla kıyasladı. Avrupa’nın bekle-gör politikasını eleştiren Zelenskiy, liderlerin net bir tutum sergilemekten kaçındığını söyledi.

“Ya güvenliği sağlarsınız ya da ciddiye alınmazsınız”

Grönland’ın savunma kapasitesine değinen Zelenskiy, Danimarka’ya bağlı özerk bölgedeki askeri varlığın yetersiz olduğuna dikkat çekti. Avrupa ülkelerine çağrıda bulunan Zelenskiy, bölgenin Rusya ve Çin’e karşı korunması için somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna’ya destek çağrısı

Zelenskiy, Avrupa ülkelerinin Ukrayna’nın bağımsızlığını desteklemesinin kendi gelecekleri açısından da kritik olduğunu belirterek, “Bugün Ukrayna’yı savunmak, yarın kendi yaşam biçiminizi savunmak anlamına gelebilir” dedi.

NATO vurgusu: “Üye olsaydık harekete geçebilirdik”

Rus savaş gemilerinin Grönland çevresindeki faaliyetlerine dikkat çeken Zelenskiy, Ukrayna’nın askeri tecrübesinin bu tür tehditlere karşı kullanılabileceğini söyledi. Ancak NATO üyeliğinin bulunmamasının Ukrayna’nın hareket alanını kısıtladığını ifade etti.

BAE’de üçlü toplantı yapılacak

Konuşmasının soru-cevap bölümünde Zelenskiy, ABD, Ukrayna ve Rusya yetkililerinin Birleşik Arap Emirlikleri’nde iki gün sürecek üçlü bir toplantı gerçekleştireceğini açıkladı. Bu görüşmenin, savaşı sona erdirmeye yönelik barış çabalarının bir parçası olduğu belirtildi.

Trump ile görüşme: “Pozitif geçti”

Zelenskiy, Davos öncesinde ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeyi “önemli ve yapıcı” olarak nitelendirdi. Görüşmenin olumlu geçtiğini belirten Ukrayna lideri, ABD’ye destekleri için teşekkür etti.

“Barış görüşmelerinde son aşamadayız”

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirmeye yönelik olası barış anlaşmasına ilişkin de konuştu. Anlaşma metinlerinin büyük ölçüde hazır olduğunu söyleyen Zelenskiy, sürecin zorlu ancak kritik bir noktaya ulaştığını belirterek, “Bu savaşın bitmesi için son aşamadayız” dedi.