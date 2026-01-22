Türkiye Cumhurbaşkanı ile İran Cumhurbaşkanı arasında gerçekleşen telefon görüşmesi, iki ülke arasındaki diplomatik temasların sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu. Görüşmede hem ikili ilişkiler hem de bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı.

İkili ilişkiler ve bölgesel gündem ele alındı

Gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Türkiye ile İran arasındaki siyasi ve diplomatik ilişkilerin mevcut durumu değerlendirildi. Taraflar, bölgesel gelişmelerin yakından takip edilmesinin önemine vurgu yaparken, karşılıklı istişarelerin sürdürülmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Erdoğan’dan İran’ın istikrarına vurgu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sırasında İran’da yaşanan son gelişmeleri dikkatle izlediklerini ifade etti. Türkiye’nin, İran’ın huzur ve istikrarını önemsediğini belirten Erdoğan, komşu ülkelerde yaşanabilecek olumsuzlukların bölge geneline etki edebileceğine dikkat çekti.

“Dış müdahalelere karşıyız” mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin İran’a yönelik olası dış müdahale senaryolarına hiçbir zaman olumlu yaklaşmadığını vurguladı. Sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesinin hem bölge ülkeleri hem de Türkiye açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Gerilimin tırmanmaması Türkiye’nin menfaatine

Görüşmede, bölgede tansiyonun yükselmesinin önüne geçilmesinin gerekliliği de ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanabilecek yeni gerilimlerin yalnızca ilgili ülkeleri değil, tüm bölgeyi olumsuz etkileyebileceğini belirterek, istikrarın korunmasının Türkiye’nin de menfaatine olduğunu dile getirdi.