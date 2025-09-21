Son Mühür- Geceye Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve eşi Senem Özyiğit’in yanı sıra, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı. Salonu dolduran kalabalık, sanatçının şarkılarıyla duygu dolu anlar yaşadı.

Konserin unutulmaz anlarından biri de Başkan Özyiğit’in oğlu Ali Deniz Özyiğit’in sahneye çıkması oldu. Ali Deniz Özyiğit, sanatçının eserlerinden seslendirerek dinleyenlere özel anlar yaşattı.

“Sen gidince her evden bir kişi eksildi”

Konser sırasında duygularını paylaşan Başkan Abdullah Özyiğit gözyaşlarını tutamadı. Sanatçıyla yıllara dayanan dostluklarını vurgulayan Özyiğit, şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili dostlarım, bizim için çok anlamlı ve duygulu bir gece. Volkan Konak benim kardeşimdi, dostumdu. Onunla sohbet etmekten büyük mutluluk duyardım. Duruşuyla, doğruları söylemekten asla çekinmeyen bir insandı. ‘Bestelerimi sevmeyenle ahbaplık ederim ama Türkiye’yi ve Atatürk’ü sevmeyenle ahbaplık edemem’ derdi. Volkan’ım, buradayız… Senin sevenlerin burada. Şu anda sana, adını verdiğimiz Volkan Konak Cumhuriyet Salonu’ndan sesleniyoruz. Seni özledik Volkan’ım. Sen gidince her evden bir kişi eksildi. İyi ki benim dostumdun, iyi ki Türkiye senin gibi bir sanatçıyı tanıdı.”

Etkinlik boyunca Volkan Konak’ın eserleri hep bir ağızdan söylenirken, sanatçının sanat ve duruşuyla bıraktığı izlerin unutulmadığı bir kez daha gözler önüne serildi. Gecede duygusal anlar yaşanırken, Mersinliler unutulmaz bir anma gecesine tanıklık etti.