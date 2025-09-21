Son Mühür- Geçtiğimiz yıl ALS hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden babası Kadri Emrah Özpirinçci’den bahseden oyuncu, sözleri sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Yaşadığı bu duygusal anlar, programın tanıtım videosunda da yer aldı ve “Özge Özpirinçci, babasını hatırlayınca duygulandı” notuyla paylaşıldı.

Program önümüzdeki günlerde yayınlanacak

İtalyan televizyonlarında büyük ilgi gören programın ilgili bölümü, önümüzdeki günlerde izleyiciyle buluşacak. Tanıtım videosu şimdiden sosyal medyada dikkat çekerken, Özpirinçci’nin samimi tavırları öne çıktı.

Yeni dizisiyle ekranlara dönüyor

Son olarak Sandık Kokusu dizisiyle televizyon ekranlarında yer alan 39 yaşındaki oyuncu, bu sezon Sakıncalı dizisiyle seyirci karşısına çıkacak. Özpirinçci’nin dizideki partneri ise daha önce İlk ve Son dizisinde birlikte rol aldığı Salih Bademci olacak.