Son Mühür - Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, sezona şampiyon teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile başlamış, ancak özellikle Konyaspor mağlubiyeti sonrası yaşanan istikrarsız sonuçlar nedeniyle yollarını ayırmıştı. Ankara ekibi, yeni teknik direktörünü buldu: Son olarak Bodrum FK’yı çalıştıran Volkan Demirel ile prensipte anlaşmaya varıldı ve tecrübeli çalıştırıcının bugün Ankara’ya gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe’de başkan seçilen Sadettin Saran’ın, Aykut Kocaman ile birlikte göreve getirmeyi planladığı isimlerden biri olan Volkan Demirel’in dönüşü uzun süredir bekleniyordu. Ancak Domenico Tedesco’nun göreve başlamasıyla bu ihtimal ertelendi. Son olarak Bodrum FK’yı çalıştıran ve 3 Şubat 2025’ten bu yana herhangi bir takımda görev almayan 44 yaşındaki teknik adam, resmi imza için yola çıktı. Volkan Demirel, teknik direktörlük kariyerine Fatih Karagümrük ile başlamış, ardından Hatayspor ve Bodrum FK’da görev almıştı.