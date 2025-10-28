Süper Lig'de hakemler hem sahadaki kararlarıyla hem de aldıkları ücretlerle gündemde yer alıyor. Futbolda ekonomik dengeler ve hakemlerin gelirleri her sezon daha fazla merak ediliyor. Takımlar ve oyuncular kadar hakemlerin maaşları da dikkat çekiyor. 2025 yılı itibarıyla Süper Lig hakemlerinin aldıkları ücretlerde birçok yenilik göze çarpıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verilerine göre, sezon sonunda Süper Lig hakemlerine yapılan ödemeler açıklandı. Bu ödemeler, futbolun görünmeyen yönlerinden biri olan hakemliğin finansal boyutunu da ortaya koydu. Rakamlarda hem yerli hem de yabancı hakemler için ciddi farklılıklar olduğu görülüyor.

Süper Lig Hakem Maaşları Ne Kadar?

2024-25 sezonunda Süper Lig’de görev yapan 97 Türk hakem (orta, yardımcı, 4. hakem, VAR ve AVAR) toplamda 62 milyon 338 bin 895 TL kazandı. Aynı dönemde 65 yabancı hakeme ise yaklaşık 9,8 milyon TL (218 bin 800 Euro) ödeme yapıldı. Türk hakemler için bu rakamlar görev alanına göre değişiklik gösteriyor. Özellikle VAR hakemliğinde ücret farkı dikkat çekiyor.

Süper Lig’de bu sezon toplam 34 hakem orta hakemlik yaptı ve 1.259 maçta görev aldı. Sadece maç başına alınan ücretler üzerinden toplamda 34 milyon 376 bin 165 TL gelir elde edildi. En fazla kazanan hakem 23 maçta orta hakemlik yapan Cihan Aydın oldu. Aydın, yalnızca maç başı ücretlerle birlikte 1 milyon 678 bin 375 TL gelir elde etti. Onu Atilla Karaoğlan, Zorbay Küçük ve Ali Şansalan takip etti.

VAR ve AVAR Hakemlerinin Maaşları

TFF kayıtlarına göre, 2024-25 sezonunda VAR ve AVAR görevinde 16 Türk hakem yer aldı. Bu hakemler 318 kez odada görev aldı ve toplamda 5 milyon 924 bin 500 TL gelir elde etti. En çok görev alan isim ise Onur Özütoprak oldu. Özütoprak, 51 kez VAR veya AVAR görevi üstlendi ve toplamda 1 milyon 34 bin 775 TL kazandı.

Türk ve Yabancı Hakemler Arasındaki Farklar

VAR hakemliğinde en belirgin fark, yabancı hakemlerin aldığı ücrette yaşanıyor. Türk VAR hakemleri maç başına 26 bin 250 TL alırken, yabancı VAR hakemleri 1.400 Euro (yaklaşık 62 bin 700 TL) kazanıyor. Yani yabancı hakemler neredeyse iki buçuk kat daha fazla ücret alıyor. Yabancı hakemler ücretlerini döviz üzerinden alıyor ve bu nedenle kur farkı nedeniyle yerli hakemlerin kazançlarının önüne geçiyor.

Süper Lig hakemleri yalnızca maç başı ücret almıyor, aynı zamanda aylık maaşa da sahip. 2025 itibarıyla üst klasman hakemlerin maaşı 45 bin TL ile 70 bin TL arası değişiyor. Maç başı ücretler ise 20 bin TL’den başlayıp 35 bin TL’ye kadar çıkıyor. TFF 1. Lig’de bu rakamlar ortalama 30-45 bin TL maaş ve 10-18 bin TL maç başı ücret seviyelerinde bulunuyor. Daha alt liglerde ise hakemler çok daha düşük gelirle görev alıyor.

Hakemlikte Maaşların Önemi

Süper Lig’de hakemlik hem sporun hem de ekonominin kritik noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Görev sayısı ve pozisyonuna göre hakemlerin yıllık toplam kazançları değişiyor. VAR teknolojisinin gelmesiyle birlikte hakem gelirlerinde yeni kalemler ortaya çıktı. Her sezon güncellenen ücretler, hakemlerin performansını ve futboldaki yerini daha anlamlı kılıyor.

Dikkat çekici şekilde hakem maaşları ve ücret ödemeleri futbol kamuoyunda tartışma konusu haline geldi. Yeni ödeme tablosu hem Türk hem de yabancı hakemleri kapsayacak şekilde açıklandı ve futbolun finansal haritasında önemli bir başlık oldu.