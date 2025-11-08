Son Mühür - Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında açılış maçında Gençlerbirliği, sahasında RAMS Başakşehir’i 2-1 yenerek önemli bir galibiyet kazandı.

Eryaman Stadyumu’nda oynanan maçta ev sahibi Gençlerbirliği, 35. dakikada Thalisson ve 53. dakikada M’Baye Niang’ın penaltı golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Konuk ekip Başakşehir’in tek golü 46. dakikada Eldor Shomurodov’dan geldi. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde ikinci maçına çıkan Gençlerbirliği, ilk galibiyetini elde etti. Demirel, en son 13 Aralık 2024’te Bodrum FK ile Sivasspor’u 2-0 yenmişti ve genç çalıştırıcı, tam 329 gün aradan sonra yeniden galibiyet sevinci yaşadı.