7 Mart 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak dev derbi öncesinde bilet satış takvimi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak siyah-beyazlı kulübün geçmiş maçlardaki uygulamaları göz önüne alındığında biletlerin 2-3 Mart 2026 tarihlerinde satışa sunulması bekleniyor.

Beşiktaş Galatasaray bilet satış takvimi nasıl işleyecek?

Siyah-beyazlı kulüp, iç saha karşılaşmalarında biletleri genellikle maçtan 4-5 gün önce satışa sunuyor. Beşiktaş Galatasaray derbi biletleri için de benzer bir takvimin uygulanması öngörülüyor. Satış süreci kademeli olarak şu şekilde ilerleyecek:

İlk aşamada BJK SuperApp Kara Kartal+ üyelerine öncelikli satış hakkı tanınacak. Bu aşamada sınırlı sayıda bilet uygulama üzerinden satışa sunulacak. Ardından Beşiktaş Kongre Üyeleri ve BJK Bonus kart sahiplerine satış açılacak. Son aşamada ise genel satış başlayacak ve tüm Beşiktaş logolu Passolig kart sahipleri bilet alabilecek.

BJK GS derbi bilet fiyatları ne kadar olacak?

Beşiktaş Galatasaray maç bilet fiyatları henüz resmi olarak duyurulmadı. Ancak önceki iç saha karşılaşmaları ve derbi fiyatlandırma politikası dikkate alındığında tahmini fiyat aralıkları şu şekilde şekilleniyor:

Kale arkası üst kat tribünleri 5.000 TL ile 10.000 TL arasında, alt kat ve orta tribünler ise daha yüksek rakamlara ulaşıyor. VIP koltuklar ve loca seçeneklerinde fiyatların 30.000 TL seviyelerine kadar çıkması bekleniyor. Derbi olması nedeniyle normal maçlara kıyasla belirgin bir fiyat artışı yaşanacağı tahmin ediliyor.

Beşiktaş Galatasaray maçı bilet alırken dikkat edilmesi gerekenler

Derbi biletleri yalnızca Beşiktaş logolu Passolig kart sahiplerine satılacak. Galatasaray logolu Passolig kartlarını iptal edip Beşiktaş kartı alan taraftarların bilet satın alamayacağı hatırlatıldı. Taraftarların Passolig kart vizelerini maç öncesinde güncellemeleri büyük önem taşıyor.

Bilet satışı yalnızca resmi Passo platformu üzerinden gerçekleştirilecek. Yetkililer, ikinci el bilet satış sitelerine ve sosyal medyadaki ilanlara karşı taraftarları uyarıyor. Yoğun talep nedeniyle biletlerin kısa sürede tükenmesi bekleniyor. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı yayınla izlenebilecek.