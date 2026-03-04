Son Mühür- Joel Embiid'in yokluğunda 76ers bu sezon fırtına gibi esen San Antonio Spurs'a diş geçiremedi.

Milli basketbolcumuz Adem Bona'nın 22 dakika sahne aldığı ve 6 sayı, 6 ribaund ve 2 asistle oynadığı gecede kazanan 91-131'lik skorla Spurs oldu.

76ers'da Tyrse Maxey'in 21 sayı, 8 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ve 1 blokluk performansı yenilgiyi önlemeye yetmedi.

Spurs'ta Victor Wembenyama sadece 24 dakika sahne aldığı geceyi 10 sayı, 8 ribaund, 4 asist, 3 top çalma ve 6 blokluk performansla tamamladı.



Thunder zirveyi sevdi...



Oklahoma'yla Bulls'un karşılaşmasında gülen taraf 108-116'lık skorla konuk Thunder oldu.

United Center'da oynanan maçta, Jared McCain 20, Isaiah Joe 19 sayıyla Thunder'ın en skorer isimleri oldu.

Shai Gilgeous-Alexander'ın yer almadığı Thunder'da, Aaron Wiggins 18 sayı, Jaylin Williams 17 sayı, 16 ribaunt, Chet Holmgren 12 sayı, 11 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Bulls'ta ise Collin Sexton 20 sayı, Guerschon Yabusele 18 sayı, 12 ribaunt, Tre Jones 15 sayıyla oynadı.



Lakers, sahasında Pelicans'ı yendi...



Zirve mücadelesi veren Los Angeles Lakers, sahasında ağırladığı New Orleans Pelicans'ı 110-101 mağlup etti.

Lakers'ta Luka Doncic 27 sayı, 10 ribaunt, 7 asist, LeBron James 21 sayı, 7 ribaunt, 7 asistlik performans sergiledi.

Pelicans'ta Zion Williamson 24, Trey Murphy 21, Saddiq Bey ise 18 sayı üretti.



NBA'de gecenin sonuçları...



Kings- Suns: 103-114

Bulls- Thunder: 108-116

76ers-Spurs: 91-131

Lakers- Pelicans: 110-101

Timberwolves- Grizzlies: 117-110

Heat-Nets: 124-98

