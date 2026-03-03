Son Mühür- Wizards'ın ev sahipliğinde Capital One Arena'da oynanan maçta milli basketbolcu Alperen Şengün maça damga vuran isim olarak öne çıktı.
38 dakika sahada kalan Alperen karşılaşmada 32 sayı, 13 ribaunt, 2 asist, 1 top çalma ve 1 blokluk performansıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Durant'tan 30 sayı...
NBA'in değerinden bir şey kaybetmeyen yıldız ismi Kevin Durant 30 sayı, 7 ribaunt, 1 asist, Amen Thompson 22 sayı, 12 ribaunt, 4 asist, 2 top çalma, Reed Sheppard 19 sayı, 10 asist, 7 ribaunt, 6 top çalmayla galibiyete katkı sağlayan isimler oldu.
Wizards'ın silahları suskun kaldı...
Rakibine 118-123'lük skorla boyun eğen Wizards'ta Bilal Coulibaly 23, Sharife Cooper 21, Kyshawn George 16 sayıyla maçı tamamladı.
Sezona şampiyonluk umuduyla başlayan Houston Rockets bu galibiyetle 38'inci zaferine imza atarken Batı Konferansı'nda Oklahoma ve San Antonio'nun ardından üçüncü sıradaki yerini korumayı başardı.