SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, bir Vergi Mahkemesi Üyesi hakkında yürütülen soruşturmayı karara bağladı. Bir otelde yaşanan ve yargı etiğine gölge düşüren olaylar zinciri, yüksek kurul tarafından "mesleğin onur ve saygınlığını yitirmek" olarak değerlendirildi.

"Hakimim" Diyerek Kimliksiz Oda İstedi

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre olay, ilgili hakimin bir kadınla birlikte otele gelmesiyle başladı. Yanında kimliği olmadığını ancak hakim olduğunu beyan ederek oda talep eden yargı mensubu, otel yönetiminin prosedürleri hatırlatması üzerine gerginlik çıkardı. Yanındaki kadının nişanlısı olduğunu iddia eden hakime, tesis kuralları gereği ayrı bloklarda konaklama önerilince "kesinlikle sorun çıkmayacağı" sözünü vererek odalara yerleşti.

Alkolün Dozu Artınca Küfürler Havada Uçuştu

Huzur dolu başlaması beklenen gece, hakimin saat 24.00 sularında ıslak bir pantolonla restoran bölümüne gelmesiyle kaosa dönüştü. İddiaya göre restoranın kapanacağı söylenince itiraz eden hakim, dışarıdan getirdiği bir poşet dolusu alkol ile teras katta alkol almaya devam etti. Kapalı alanda sigara içmemesi yönünde uyarılan hakim, görevli personele ağır küfürler (sinkaflı kelimeler) savurdu. Alkol miktarının artmasıyla hakaretlerin dozunun da arttığı kayıtlara geçti. Nişanlısıyla aynı odada kalmasına izin verilmemesi üzerine personeli "gerici" olmakla suçlayan hakim, gece boyunca resepsiyon ve teknik servis çalışanlarına fiili saldırıda bulundu.

HSK: "Meslek Şerefi Zedelendi"

Hakkında açılan "basit yaralama, hakaret ve tehdit" davaları şikayetten vazgeçme gibi nedenlerle düşmüş olsa da HSK İkinci Dairesi disiplin yönünden taviz vermedi. Kamera kayıtlarını, tanık ifadelerini ve müşteki anlatımlarını inceleyen kurul, hakimin eylemlerinin sabit olduğuna karar verdi. Kararda, ilgili hakimin 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 68/a maddesi uyarınca "Yer Değiştirme" (sürgün) cezası ile cezalandırılmasına hükmedildi. Kararda, hakimin davranışlarının yargı mensuplarının sahip olması gereken onur ve nüfuzu zedelediği vurgulandı.