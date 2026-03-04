Son Mühür - Orta Doğu’da artan gerilimin ardından Cristiano Ronaldo’nun Suudi Arabistan’dan ayrıldığı yönündeki iddialar gündeme geldi. İran’ın Riyad’daki ABD Büyükelçiliği’ne saldırı düzenlediği haberlerinin ardından Portekizli yıldızın ülkeyi terk ettiği öne sürülürken, Al Nassr cephesinden ise farklı bir açıklama yapıldı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İran’ın Riyad’daki ABD Büyükelçiliği’ni hedef aldığı saldırının ardından Suudi Arabistan’da güvenlik endişesi arttı. Bu gelişmenin ardından Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo’nun ailesiyle birlikte ülkeyi terk ettiği iddia edildi. Haberlere göre Portekizli yıldızın, yaklaşık 70 milyon Euro değerindeki özel jetiyle Riyad’dan havalanarak Madrid’e gittiği öne sürüldü.

Öte yandan ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı operasyonların Körfez ülkelerine yayılması üzerine Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), bölgede oynanması planlanan sekiz karşılaşmayı güvenlik gerekçesiyle erteledi. Bu karar, bölgedeki spor organizasyonlarının da yaşanan gelişmelerden etkilendiğini ortaya koydu.

Al Nassr kulübü açıklama yaptı

Öte yandan Al Nassr kulübü, Cristiano Ronaldo hakkında ortaya atılan iddiaların ardından yıldız futbolcunun sakatlık yaşadığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklama, “ülkeden ayrıldı” iddialarının ardından dikkat çekti. Ronaldo’nun gerçekten güvenlik gerekçesiyle mi ülkeden ayrıldığı yoksa sakatlığı nedeniyle mi takımdan uzak kaldığı henüz netlik kazanmazken, sosyal medyada ortaya atılan iddialar kısa sürede geniş yankı uyandırdı.