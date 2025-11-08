Süper Lig’de istikrarsız sonuçlarla eleştirilerin odağına yerleşen Beşiktaş, bu akşam deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Siyah-beyazlılar, üç puanla hem kötü gidişe son vermek hem de milli araya moralli girmek istiyor.

Yönetim ve teknik heyet gözünü transfere çevirdi

Beşiktaş’ta gündem sadece Antalyaspor karşılaşması değil. Yönetim ve teknik heyetin, bu maçın ardından ara transfer dönemine odaklanacağı belirtildi. Teknik Direktör Sergen Yalçın, Başkan Serdal Adalı ve transfer komitesiyle hafta başında bir toplantı yaparak, ocak ayında yapılacak takviyelerin yol haritasını belirleyecek.

Yalçın üç mevki için takviye istiyor

Takım içi analizlerin ardından Sergen Yalçın’ın, kadro planlaması konusunda öncelik verdiği bölgeleri yönetime ilettiği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, hem ön libero hem de merkez orta saha oynayabilecek bir futbolcu profili üzerinde durduğu aktarıldı. Ayrıca savunma hattına da bir stoper transferi talep ettiği ifade edildi.

Hücum hattı da gündemde

Beşiktaş yönetimi, kadrodaki olası ayrılıklara göre hücum bölgesine de transfer yapma seçeneğini değerlendiriyor. Yalçın’ın özellikle tempo gücü yüksek, skor katkısı verebilecek bir forvet ya da kanat oyuncusuna sıcak baktığı belirtiliyor.

Jonas Svensson ve Jurasek ayrılığı gündemde

Siyah-beyazlıların, yabancı kontenjanında yer açmak için bazı oyuncularla yollarını ayırması bekleniyor. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, bu kapsamda Jonas Svensson ve David Jurasek’in takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. Yönetim, bu iki futbolcunun durumunu ara transfer dönemine kadar netleştirmeyi planlıyor.

Hedef güçlü bir ikinci yarı kadrosu

Beşiktaş cephesi, devre arasında yapılacak takviyelerle birlikte ikinci yarıya daha dengeli bir kadroyla girmeyi amaçlıyor. Siyah-beyazlı yönetim, teknik ekibin raporları doğrultusunda transfer sürecini hızlandırarak, takımı yeniden şampiyonluk yarışına dahil etmeyi hedefliyor.