UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Juventus'u eleyerek adını bir üst tura yazdıran Galatasaray, şimdi İngiltere'nin güçlü ekibi Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Ancak sarı kırmızılı taraftarları üzen bir gelişme yaşandı. UEFA'dan gelen seyircisiz oynama cezası Galatasaray camiasında büyük hayal kırıklığı yarattı.

Peki taraftar yasağı hangi maçta geçerli? Galatasaray-Liverpool maçı seyircisiz mi oynanacak? İşte merak edilen tüm detaylar.

Galatasaray-Liverpool ilk maçı seyircili mi oynanacak?

UEFA'dan gelen ceza deplasman maçı için geçerli. İstanbul'da Rams Park'ta oynanacak ilk maçta herhangi bir seyirci kısıtlaması bulunmuyor. Yaklaşık 50 bin sarı kırmızılı taraftar tribünden takımını destekleyebilecek. Galatasaray, kendi sahasındaki avantajı sonuna kadar kullanarak turun kapısını aralamayı hedefliyor.

Taraftarsız oynama cezası hangi maçta geçerli?

Seyircisiz oynama cezası rövanş maçı için geçerli. Liverpool'un efsanevi stadı Anfield Road'da oynanacak ikinci maçta Galatasaray taraftarları tribünde yer alamayacak. Ancak sarı kırmızılı kulüp bu karara itiraz etti. UEFA'ya yapılan itirazın kabul edilmesi halinde taraftarlar kendilerine ayrılan deplasman tribününde takımlarını destekleyebilecek.

Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maç 10 Mart 2026 Salı günü saat 20.45'te İstanbul'da oynanacak. Rövanş ise 18 Mart 2026 Çarşamba günü saat 23.00'te Liverpool'da gerçekleşecek.

Her iki karşılaşma da TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Taraftarlar maçı ücretsiz izleyebilecek.