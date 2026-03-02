Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. A Grubu'nun son hafta randevusunda Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Ligde geçen hafta aynı rakibini 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, kupa serüveninde de galibiyete ulaşarak grubunu kusursuz tamamlamayı hedefliyor.

Alanyaspor - Galatasaray maçının ne zaman oynanacağı, hangi kanalda yayınlanacağı ve saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. İşte kupa mücadelesine dair tüm detaylar...

Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta

Alanyaspor - Galatasaray kupa karşılaşması 3 Mart Salı günü saat 20.30'da başlayacak. Mücadele Alanya Oba Stadı'nda oynanacak. Alanyaspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı A Haber ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki performansı

Galatasaray, kupada grubundaki üç maçı da kazanarak zirveye yerleşti. Sarı-kırmızılılar sırasıyla RAMS Başakşehir'i 1-0, Fethiyespor'u 2-1 ve İstanbulspor'u 3-1 yenerek 9 puanla liderliğini sürdürüyor. Dördüncü maçta da galibiyet alınması halinde takım, grubu tam puanla kapatacak.

Öte yandan Galatasaray, Türkiye Kupası'nda son 9 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 7 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 22 kez havalandırırken sadece 7 gol yedi.

Alanyaspor'a karşı dikkat çeken seri

Sarı-kırmızılıların Akdeniz temsilcisine karşı ezici bir üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray, Alanyaspor ile oynadığı son 8 resmi karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı. Bu maçlarda 21 gol atan sarı-kırmızılılar, kalesinde yalnızca 4 gol gördü.

Okan Buruk rotasyona gidebilir

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'deki yoğun maç programı nedeniyle teknik direktör Okan Buruk'un kupa maçında kadro değişikliğine gitmesi bekleniyor. Ligde az süre alan oyuncuların Alanyaspor karşısında forma giymesi gündemde. Grubunda zaten lider olan Galatasaray için bu maç, yedek oyuncuların kendini göstermesi açısından önemli bir fırsat niteliği taşıyor.