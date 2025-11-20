Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray’a konuk olacak Gençlerbirliği’nde teknik direktör Volkan Demirel, kritik mücadele öncesi değerlendirmelerde bulundu. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde antrenman öncesi konuşan Demirel, güçlü rakibe karşı alınacak puanın takım için büyük moral olacağını söyledi.

“Şampiyonluk adayı bir takıma karşı oynayacağız”

Galatasaray’ın ligin en geniş ve en kaliteli kadrolarından birine sahip olduğunu hatırlatan Demirel, takımı için bu karşılaşmanın önemli bir test olacağını vurguladı:

“Karşımızda kazanmak isteyecek, şampiyonluğa oynayan bir takım var. Böyle maçlardan alınacak her puan bizim adımıza moral ve motivasyon olur.”

“Takım bana inanıyor, oyun gelişiyor”

Göreve geldikten kısa süre sonra Göztepe maçına çıktığını ve oyunculara henüz çok fazla şey aktaramadığını dile getiren Demirel, buna rağmen oyunun umut verici olduğunu söyledi. Başakşehir maçında hem oyun hem skor olarak iyi bir görüntü verdiklerini belirtti:

“Başakşehir maçında sahada görmek istediğim oyunun çoğu vardı. Antalya kampında fiziksel olarak önemli bir çalışma yaptık. Sonuçtan çok oyun gelişimi beni mutlu etti.”

Onyekuru değerlendirmesi: “Bildiğimiz seviyede değil ama istekli”

Antalya kampında Henry Onyekuru’nun performansından tam olarak istediklerini alamadıklarını belirten Demirel, oyuncuya güvendiğini vurguladı:

“Herkesin bildiği Onyekuru değil ama çok istekli. Fiziksel olarak gelişiyor. Şu an ilk 11 soru işareti ama sonradan oyuna katkı sağlayabilecek bir değer. Dizindeki eski sakatlıktan kalan ağrı nedeniyle bir idmana çıkmadı.”

“Gençlerbirliği büyük bir kulüp, altyapıdan oyuncu çıkarmaya kararlıyım”

Demirel, Gençlerbirliği’nin Türk futbolundaki yerinin çok özel olduğunu söyledi ve altyapıya ayrı bir önem vereceklerini açıkladı:

“Buraya girince ne kadar köklü bir kulüp olduğunu daha net anladım. Antalya kampına 10 genç oyuncu götürdük. Altyapıyla sürekli iletişimdeyim. Gençlerbirliği’nin oyuncu yetiştirme geleneğini yeniden öne çıkaracağım.”

Ara transfer mesajı: “Sağ tarafa takviye istiyoruz”

Teknik direktör, ara transfer planlamasıyla ilgili de konuştu. Sağ kanatta eksik olduklarını söyleyen Demirel, Emre Mor’un da adaylardan biri olduğunu açıkladı:

“Emre Mor'u çok beğeniyorum, gelirse katkı sağlar. Ama Fenerbahçe’deki durumu net değil. Sağ taraf için birkaç alternatifimiz daha var. İki ya da üç bölgeye takviye yapmayı düşünüyoruz.”

Dimitrios Goutas: “Kaybedecek bir şeyimiz yok”

Yunan stoper Dimitrios Goutas ise Antalya kampını verimli geçirdiklerini söyledi. Galatasaray maçının zorluğuna dikkat çeken Goutas, özgüvenli konuştu:

“Büyük bir takıma karşı oynuyoruz. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Beşiktaş maçında gösterdiğimiz gibi iyi oynarsak puan alabiliriz.”

“Volkan Demirel geldikten sonra takım çok değişti”

Goutas, takım içindeki havanın oldukça olumlu olduğunu söyledi:

“Volkan hoca geldiğinden beri çok iyi çalışıyoruz. Takım mutlu, birliktelik güçlü. Bu havanın sahaya yansıdığını düşünüyorum.”