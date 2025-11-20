Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz Kupası’nda Atletico ile oynayacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında saha içinden çok transfer söylentileriyle karşı karşıya kaldı. Toplantının en dikkat çeken sorusu ise Beşiktaş’ta forma giyen ve adı Benfica ile anılan Rafa Silva oldu.

“Başka kulübün oyuncusu hakkında konuşamam”

Portekizli teknik adam, Rafa Silva’nın geleceğine ilişkin soruları net bir dille geri çevirdi. Transfer söylentileri hakkında yorum yapmaktan kaçınan Mourinho, oyuncunun şu anda Beşiktaş’a ait olduğunu vurguladı:

“Başka kulüplerin oyuncuları hakkında konuşamam. Rafa şu anda Beşiktaş’ın oyuncusu. Bu nedenle herhangi bir yorum yapmayacağım.”

“Hakkında çizim yapanlar bile var”

Mourinho, son günlerde büyüyen spekülasyonların boyutuna da dikkat çekti. Portekizli çalıştırıcı, bazı meslektaşlarının konuyu abartarak çizimlere bile döktüğünü söyleyerek, transfer dedikodularının futbol dünyasında nasıl büyüdüğüne işaret etti.

“Tanımadığım birinin karakterini sevmem mümkün mü?”

Basın toplantısının en çarpıcı anı ise Mourinho’nun kendisine yönelik iddialara verdiği yanıttı. Teknik direktörün, “Rafa Silva’nın karakterini sevmediği” iddiası hakkında konuşurken sergilediği tavır gündeme oturdu. Spekülasyonları kesin bir dille reddeden Mourinho şöyle konuştu:

“Hatta benim onun karakterini sevmediğimi söyleyenler oldu. Tanımadığım birinin karakterini sevmemem mümkün mü?”

Benfica cephesinde transfer sessizliği

Benfica’nın deneyimli teknik direktörünün sözleri, kulübün Rafa Silva konusunda sessiz kaldığını ve resmi temaslarla ilgili net bir bilgi bulunmadığını gösterdi. Portekiz ekibinin önceliği ise Atletico karşısındaki kritik kupa maçı.